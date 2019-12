Stop all'energia elettrica a Salerno: sospensione idrica nel rione Carmine Alto

Disagi in vista per numerose famiglie salernitane. A causa dell’interruzione di energia elettrica da parte di Enel in Via Seripando e Via La Mennolella (di cui gli uffici di Salerno Sistemi sono venuti a conoscenza soltanto nella giornata di oggi), sarà interrotta l’erogazione idrica dalle 9 alle 17 di mercoledì 11 dicembre.

L’elenco

Rubinetti a secco, dunque, in Via Salvatore Calenda (solo civici numero 45/A-45/B-105/A-105/B-105/C-105/D-105/E), Via La Mennolella (civici dispari superiori al n.31, e civici pari superiori al n.12), Via Giovanni XXIII, Via De Fugaldo (esclusi civici nn.1/3/5) e Via Seripando (civici dispari superiori al n.27, e civici pari superiori al n.14)