Salerno, si rompe la rete idrica: rubinetti a secco a Torrione

Rubinetti a secco nel quartiere di Torrione. A causa della improvvisa rottura delle rete idrica principale di Via Torrione, per eseguire un intervento di riparazione urgente ed indifferibile, la società Salerno Sistemi comunica la sospesione idrica ad horas in via Via Torrione (dal civico numero 9 al civico 91 e dal civico 50 al 104), Via Settimio Mobilio (civici di numerazione pari compresi tra il numero 2 ed il 18), Via Leonino Vinciprova, Via Michelangelo Testa, Via Giustino De Jacobis e Via La Carnale.

I disagi

Numerosi i disagi per residenti e commerciali della zona. Il regolare servizio idrico, salvo imprevisti, sarà ripristinato entro le ore 15 di oggi.