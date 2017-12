Disagi e sospensioni idriche, ma le fatture arrivano comunque: il Comune di Santa Marina contro Consac

Intraprenderà un’azione legale collettiva (class action), nei confronti della Consac spa, l'amministrazione comunale di Santa Marina, accogliendo così le numerose richieste di tutela giuridica da parte dei cittadini. Questi ultimi, infatti, nonostante nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2017, abbiano dovuto affrontare gravissimi disagi dovuti alla prolungata ed incontrollata sospensione del servizio idrico, si sono visti recapitare, per gli stessi mesi, la regolare fattura di consumo. Le persona interessate potranno prendere contatti con gli uffici comunali presso la sede di Santa Marina capoluogo. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0974/989005 o inviare una mail a urbanistica.santamarina@gmail.com

“Sosterremo in prima persona ed in maniera gratuita, un’azione legale collettiva volta al riconoscimento, nelle opportuni sedi, dei diritti lesi e del danno subito dalle centinaia di persone e famiglie che, per svariati mesi, a causa della cattiva gestione della crisi idrica da parte dell’Ente responsabile, si sono visti privati di un servizio minimo essenziale, quale quello dell’erogazione dell’acqua. Il Comune, inoltre, si costituirà, in ogni caso, parte civile nella causa di risarcimento dei danni subiti e per l’immagine lesa a causa dei disservizi creati”.