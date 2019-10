Sospesa l'attività di un locale a Baronissi: il blitz e l'ordinanza comunale

Disposta la chiusura per tre giorni di un locale notturno sito in Via Allende, a Baronissi. Lo ha stabilito, in un'ordinanza, il Comune che ha imposto la sospensione temporanea dell’attività.

Le verifiche

Il locale, in possesso della licenza di pub con musica di sottofondo, svolgeva, in realtà, attività di intrattenimento/discoteca senza autorizzazione. Dopo svariate segnalazioni da parte di cittadini in merito a schiamazzi notturni, disturbo alla quiete pubblica e rifiuti abbandonati, dunque, sono scattati i controlli dei carabinieri e della Polizia Municipale che hanno accertato quanto lamentato dai residenti. Il tutto è stato concluso con l'ordinanza.