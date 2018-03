Sospesa la reperibilità di Gastroenterologia a Sapri, l'ira della Uil Fpl

Sospesa la reperibilità al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Sapri: le attività sono state bloccate nelle ore notturne dei week-end. A lanciare l'allarme, la Uil Fpl provinciale che chiede chiarezza ai vertici dell’Asl Salerno. In particolare, Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl provinciale, e Biagio Tomasco, segretario con delega alle politiche sanitarie della Uil Fpl Salerno chiedono spiegazioni al manager dell’Asl, Antonio Giordano, attraverso una lettera inviata nella giornata di ieri.

“Siamo venuti a conoscenza del fatto che il direttore del reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Sapri abbia disposto la sospensione delle pronte disponibilità per le urgenze endoscopiche a partire dalle 8 di sabato 17 marzo alle 20 di domenica 18 marzo. Quel che più colpisce è che tale determinazione non sia accompagnata da alcuna valida motivazione, ma soprattutto scopra un intero territorio, quello a sud della provincia di Salerno, che già vede la chiusura notturna della Gastroenterologia del presidio di Vallo della Lucania, e per la qual cosa espone la popolazione tutta a seri pericoli in ordine alle patologie trattate. Di tutto questo chiediamo le motivazioni, ma ancor più irritante è che si consigli di comunicare tale sospensione anche al 118 e al Pronto soccorso di Vallo della Lucania. Tanto fa il paio con altri servizi di pronta disponibilità non garantite nelle ore notturne in altri reparti ed in altri presidi, che giocoforza dirottano tutto sull’ospedale di Vallo della Lucania. Si tratta di servizi essenziali al mantenimento dello stato di salute della popolazione a sud della provincia di Salerno, che andrebbero rivisitati in ordine alle reti tempo dipendenti insistenti sul territorio con conseguenziale potenziamento delle stesse e non certamente sospese durante un week-end e senza fornire motivazione alcuna. Chiediamo risposte su tutto questo”.