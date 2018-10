Lutto alla Facoltà di Medicina, muore una studentessa: sospese le lezioni

Università di Salerno a lutto per la scomparsa di Federica Palomba, 25 anni, studentessa presso la Facoltà di Medicina ma originaria di Civitavecchia.

Il dramma

La ragazza è deceduta in un ospedale romano a seguito di un intervento di routine, l’asportazione delle tonsille, considerata nella maggior parte dei casi un’operazione banale. Ma il rischio di complicanze non è escluso. Federica era tornata a casa dopo l'operazione, ma, dopo qualche giorno, si è sentita male ed è volata in cielo. Per la giornata di oggi sono state sospese le lezioni del sesto anno del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Ateneo salernitano.