Polizia Municipale, sospeso lo stato di agitazione e le assemblee

Sospeso lo stato di agitazione dei vigili: la Rsu del Comune di Salerno ha reso noto che, in seguito alla convocazione per il prossimo 23 novembre, ha deciso, insieme alle organizzazioni sindacali, di annullare la protesta proclamata il 14 novembre scorso, nonché le assemblee già programmate per il personale della Polizia municipale.

Tali assemblee erano state programmate per la giornata di domani (17 novembre) e domenica (18 novembre) presso il Comando di via dei Carrari.