Avvisava i locali della movida prima dei blitz: sospeso e trasferito il "vigile spione"

Trasferimento e sospensione di sei mesi, per l'agente di Polizia Municipale che rivelava i blitz ai gestori dei locali della movida salernitana.

Il fatto

I controlli da parte dei Carabinieri del Nas e della Polizia Municipale, dunque, non rappresentavo più un pericolo per i titolari dei locali, come riporta “La Città”, grazie alle soffiate del "vigile spione". In servizio al comando in via dei Carrari, l'agente ora è finito nei guai, dopo essere stato scoperto a rivelare in anticipo le operazioni di controllo. E' stato anche iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno, con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio.