Sosta selvaggia e scooter irrispettosi: arrivano nuove telecamere di videosorveglianza a Salerno

In arrivo nuove telecamere nella zona a traffico limitato a Salerno: già installato in via Raffaele Conforti e sul corso Vittorio Emanuele, infatti, l'impianto sarà operativo fra qualche giorno. Da inizio luglio, infatti, le telecamere entreranno ufficialmente in funzione per puntare i riflettori su chi non rispetta l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele.

I dettagli

In particolare, una telecamera è direzionata verso corso Garibaldi e la zona antistante la chiesa di San Pietro in Camerellis per contrastare il passaggio di scooter e moto, mentre la seconda verso corso Vittorio Emanuele, nella salita che costeggia la Banca d’Italia, per scongiurare la sosta selvaggia. Una terza telecamera controlla l’accesso di corso Vittorio Emanuele da via dei Principati. Come riporta Liratv, infine, un ulteriore varco di controllo telematico della Ztl è previsto alla fine di via Porta Elina, per evitare il passaggio contromano da via San Benedetto, verso piazza Portanova.