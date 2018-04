Sosta selvaggia, quasi 100 ganasce in meno di 20 giorni: i dati a Salerno città

In 18 giorni sono state ben 96 le applicazioni alle auto delle ganasce blocca ruote: come riporta il quotidiano La Città, decisamente degni di attenzione, i dati del comando della Polizia Municipale di Salerno dal 3 aprile ad oggi. Una media di 5 blocchi al giorno per sosta selvaggia.

Le zone

Oltre alle vetture bloccate per la sosta negli stalli riservati ai diversamente abili, ci sono quelle trovate in sosta selvaggia. In particolare, tra le aree di intervento in questi primi 18 giorni il centro storico, in piazza Alfano I o in via Roberto Il Guiscardo, attorno al duomo o al tempio di Pomona. Ma anche piazza Vittorio Veneto e traverse limitrofe oltre a via Garibaldi e Torrione, Pastena e Mercatello e poi anche la zona orientale.

I costi

Va ricordato che il costo dell’applicazione delle ganasce varia se l’applicazione avviene di giorno (tariffa più bassa) o di sera o notte (più alta) e se avviene nel centro storico (più alta) o altrove. Ad ogni modo, si parte 50 euro per arrivare fino ai 70 euro di giorno e dai 70 ai 90 euro di notte.