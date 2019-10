Sosta selvaggia al Molo Manfredi: sanzioni della Capitaneria di Porto

Sosta selvaggia al Molo Manfredi e blitz degli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno. Lo scorso fine settimana, sono state elevate decine di sanzioni amministrative ai proprietari di vetture posteggiate al di fuori delle aree adibite alla sosta.

I controlli

L’attività dei militari è servita a garantire le necessarie condizioni di sicurezza in ambito portuale. Nello specifico, le modalità di accesso e di sosta sono disciplinate dall’Ordinanza n.01/16/fc emanata congiuntamente all’allora Autorità Portuale di Salerno, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la quale consente l’accesso ed il transito esclusivamente ai veicoli condotti da persone che hanno un interesse qualificato rispetto alle attività svolte nell’ambito del Molo Manfredi.

L'avviso

La Capitaneria di Porto ricorda a tutti che la sosta delle autovetture nelle aree delimitate dagli stalli di colore giallo è riservata ai veicoliautorizzati e muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esibito all’atto dell’accesso nonché posizionato in maniera visibile all’interno del veicolo. Per quanto concerne, invece, l’area antistante la Stazione Marittima, delimitata da strisce di colore blu, la stessa è disciplinata da apposita concessione e destinata ad uso parcheggio pubblico a pagamento (dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 02.00; sabato, domenica e festivi per l’intera giornata). E' assolutamente vietata la sosta al di fuori degli stalli segnalati