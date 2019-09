Sosta selvaggia nella movida, i vigili del fuoco bloccati tra le auto a Salerno

Sosta selvaggia e zero controlli, durante la notte, nel centro di Salerno. Intorno alle 2.45, all’altezza della scuola “Barra”, i vigili del fuoco non riuscivano ad effettuare un intervento per via delle macchine parcheggiate sia al lato destro che sinistro della carreggiata (come dimostrano le fotografie che ha inviato un letto di Salernotoday). Non solo. Ma, nei pressi del Teatro Augusteo (lato parcheggio motorini), vi erano anche delle automobili parcheggiate sopra al marciapiede.

I controlli che non ci sono

Questa situazione si verificherebbe ogni weekend. “Ovviamente non c’erano vigili a fare multe” si lamenta il nostro lettore. L’auspicio è che le forze dell’ordine, soprattutto durante la notte, rafforzino la loro presenza lungo le strade della movida per evitare che si verifichino episodi come quello di qualche ora fa.