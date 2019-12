Sosta selvaggia sotto le "Luci": scattano multe e rimozioni a Salerno

Proseguono senza sosta i controlli lungo le strade di Salerno. Nella giornata di ieri l’unità radiomobile dei carabinieri, insieme alla Cio (Compagnia di Intervento Operativo) del 12esimo Reggimento Sicilia e agli agenti della Polizia Municipale, ha elevato 13 contravvenzioni per sosta vietata con 9 rimozioni di auto nel centro cittadino.

La task force

L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni, in modo particolare nelle zone di maggiore concentrazione di veicoli per l'iniziativa di “Luci d’Artista”. L'obiettivo è evitare che si verifichino problemi, soprattutto in caso di interventi di soccorso o di incidenti stradali.