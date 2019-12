Sosta selvaggia e divieti di sosta: nuovo record di multe a Salerno

Il 2019 si conclude con un record di multe a Salerno. Negli ultimi sei mesi – secondo il report redatto dal comando della Polizia Municipale – sono state elevate almeno cento sanzioni amministrative al giorno: da luglio a dicembre la doppia fila ha visto cadere nella rete dei controlli ben 18.034 guidatori. E le strade cerchiate con il rosso sono in particolare quelle che attraversano i quartieri Irno e Mercatello.

I dati

Tra luglio e settembre - riporta Il Mattino - sono state multate 7.237 cittadini per parcheggio in doppia fila e divieto di sosta o sosta su stalli riservati a disabili. Mentre tra ottobre e dicembre sono 10.797 i sanzionati. Se ci riferiamo ai sei mesi di attività anti sosta selvaggia, emerge una media mensile di 3.005 sanzionati, ben 100 giornalieri. In autunno si è registrata una impennata di sanzioni: sette su dieci nei quartieri della zona orientale (Irno, Torrione e Mercatello).