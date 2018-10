Sosta selvaggia e auto senza assicurazioni: raffica di multe a Salerno

Dall'8 al 23 ottobre gli agenti della Polizia Municipale di Salerno hanno svolto una serie di controlli contro il fenomeno della sosta selvaggia, con particolare riferimento alla sosta impropria negli spazi riservati ai diversamente abili, sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza d’intersezioni e sui marciapiedi. Sono stati controllati complessivamente 245 veicoli di cui 16 con targa straniera.

Il report

I caschi bianchi hanno elevato ben 85 verbali per dimenticanze di documenti, omesse revisioni, guida senza cintura, mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, tutti contestati nell’immediatezza ai rispettivi trasgressori. Hanno effettuato, inoltre, un sequestro amministrativo a carico di un veicolo privo di assicurazione. E, ancora, sono state effettuate in Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione, Via Mascia, Via Zenone, Via Vernieri 50 rimozioni per altrettante infrazioni al codice della strada. Infine hanno apposto 35 ceppi per sosta negli spazi riservati ai diversamente abili e in zone del centro storico dove vige la rimozione forzata.