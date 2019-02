La sottile falce di Luna, con luce cinerea, risplende nel cielo salernitano: le suggestive foto di Fusco

Immagini che restano impresse nella memoria, quelle proposte dal noto fotografo Fabio Fusco che, l'altra sera, è riuscito a catturare con la sua macchina fotografica la sottile falce di Luna, con luce cinerea.

Il fenomeno

Pochi giorni prima e pochi giorni dopo del novilunio, si può scorgere non solo la sottile falce lunare splendente per l'illuminazione della luce solare, ma anche la rimanente parte del disco lunare, come mostra la foto (vedi allegato ndr). La luminosità si deve alla riflessione della luce solare da parte della Luna, che la riceve non direttamente dal Sole, ma riflessa dalla Terra, specie quando è prossimo il novilunio. Curiosità.





Gallery