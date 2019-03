Sottopasso Pontecagnano, M5S (Anna Bilotti): "Il sindaco perché non lo apre?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A seguito delle tante segnalazioni da parte dei cittadini di Pontecagnano Faiano,mi preme portare all'attenzione la discutibile gestione da parte dell'amministrazione comunale della vicenda relativa al sottopasso di via Torino. A dirlo è la deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti. "Chi vive a ridosso del passaggio a livello lamenta condizioni di viabilità, traffico e inquinamento ambientale assolutamente non sostenibili. Dopo aver letto con attenzione i documenti e interloquito con gli uffici RFI competenti di Roma, è necessario che vengano riportati i fatti nella chiarezza più assoluta." "La convenzione stipulata tra RFI e Comune di Pontecagnano Faiano prevede che l'apertura del sottopasso potrà venire unicamente a seguito della chiusura del passaggio a livello. Dal momento che il sottopasso è pronto e perfettamente utilizzabile, come ci hanno confermato a Roma, non sono chiare le motivazioni per le quali viene negata la chiusura del passaggio a livello con conseguente aumento del traffico e dei disagi in centro città". "Se la strategia messa in campo- continua Bilotti- è quella di privare i cittadini di Pontecagnano Faiano di un servizio essenziale per la vivibilità, al solo scopo di contrattare future opere con RFI da realizzarsi non si sa tra quanto tempo, riteniamo che venga fatta una riflessione su quale sia l'interesse primario della comunità interessata". " La chiusura dei passaggi a livello è un atto di civiltà che risponde a precise esigenze di sicurezza per tutti i cittadini, pedoni o automobilisti che siano. Mi auguro che il primo cittadino si metta a servizio della comunità e conceda il via libera per l'apertura del sottopasso di via Torino, così da liberare il centro della città dai quotidiani disagi del traffico e da una situazione non più sostenibile"