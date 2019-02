Razzismo, le offese a Souleymane e la solidarietà del sindaco: "Coraggio, tifiamo per te"

Dopo il presunto episodio di razzismo, in merito al quale l'Azienda Ospedaliera ha avviato un'indagine interna, la comunità di Pellezzano, attraverso il primo cittadino Francesco Morra, esprime solidarietà a Souleymane Rachidi, che ha voluto raccontare quanto gli sarebbe accaduto attraverso un video messaggio nel quale si sente la voce di un'infermiera che gli augura di morire. Souleymane è un giovane atleta originario della Costa d'Avorio, residente nella Valle dell'Irno e impegnato nella squadra di calcio Valentino Mazzola di Coperchia.

La lettera del sindaco

"L'Amministrazione Comunale di Pellezzano si stringe simbolicamente al fianco di Souleymane Rachidi, giovane atleta del nostro territorio, originario della Costa d'Avorio residente nella Valle dell'Irno e impegnato nella Valentino Mazzola di Coperchia - ha scritto il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, attraverso la propria pagina facebook - Quello che è accaduto sabato sera è un episodio vergognoso che va stigmatizzato non solo per il disprezzo mostrato nei confronti di un ragazzo solo perché straniero, ma ancor più grave perché avvenuto all'interno di un luogo pubblico, un ospedale, un luogo in cui il prendersi cura del prossimo è soprattutto un dovere. Ci auguriamo di non dover mai più commentare episodi del genere nei confronti di un nostro concittadino, di un "nostro" ragazzo. Sì, perché Souleymane è per noi uno dei nostri ragazzi, e come tutti i nostri ragazzi va protetto perché rappresenta il nostro futuro. Pertanto speriamo che possa innanzitutto rimettersi presto e soprattutto dimenticare questa spiacevole esperienza. I nostri più cari auguri a Souleymane".