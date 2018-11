"Sovraffollamento" al Modo, il giudice riapre il famoso ristorante di Salerno

Il noto ristorante “Modo”, situato accanto al multi-cinema “The Space”, in via Fratelli Bandiera a Salerno, può riaprire. Il gip del tribunale di Salerno Marilena Albarano, infatti, ha rigettato la proposta della Procura di mantenere chiusi i locali accogliendo la tesi dell’avvocato difensore Marco Martello, secondo cui la condotta contestata era del tutto “occasionale”, frutto della presenza del gruppo musicale dei “Neri per caso”.

La sentenza

Il ristorante, lo scorso 11 novembre, venne sigillato in seguito ad un blitz dei carabinieri del Nas che accertarono la presenza di 446 persone, a fronte di una capienza massima di 200. Per il gip è venuto meno «il requisito del periculum», “certamente sussistente – si legge nel decreto di dissequestro – al momento del sopralluogo della Pg che legittimamente adottava in via d’urgenza il provvedimento cautelare reale per interrompere l’attività delittuosa”. Non solo. Nel decreto di rigetto della richiesta di sequestro avanzata dal pm, il gip sottolinea anche la circostanza che “il gestore, accortosi della presenza di un numero eccessivo di persone, provvedeva tramite il servizio di sicurezza del locale, ad impedire l’ingresso ad altri avventori giunti per partecipare alla serata danzante”. “”Il locale in oggetto – conclude il gip – è inoltre in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività principale di ristorazione/bar: all’interno del Modo lavorano inoltre tredici dipendenti che verrebbero penalizzati con il mantenimento del vincolo cautelare reale”.