Blitz al Bogart, nuovi sigilli alla discoteca salernitana: le irregolarità

La discoteca “Bogart”, situata in via Rafastia a Salerno, è stata ancora una volta sequestrata su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

Il blitz

Nel corso dei controlli, svolti la scorsa notte dai carabinieri del Nas insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro, ma anche ai vigili del fuoco, sarebbero state riscontrate alcune irregolarità. Al momento del blitz nel locale - riporta Liratv - c’erano più di 300 giovani, un numero in esubero rispetto a quello autorizzato nella relativa licenza. Non solo. Ma sarebbe stata accertata la presenza di una porta tagliafuoco con uscita in un condominio attiguo alla discoteca, in contrasto con le disposizioni vigenti in materia. Rilevata anche la presenza, sul percorso di uscita, di superfici vetrate e specchi che avrebbero potuto costituire un pericolo per l’incolumità dei presenti in caso di incendi, terremoti o altri fenomeni.