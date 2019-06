Spaccio sulla litoranea e droga sotto il materasso del centro di accoglienza: nei guai un gambiano

E' stato fermato con hashish e marijuana, un extracomunitario, a Battipaglia. Gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno notato, sulla litoranea, il giovane che si aggirava con fare sospetto all’interno della pista ciclabile. Vedendo la Polizia, lo straniero ha cambiato direzione: immediata, dunque, la perquisizione da parte degli agenti che hanno trovato hashish, una stecca di sostanza solida di colore marrone all’interno di involucro di carta d’alluminio.

La perquisizione

Gli addetti hanno poi continuato l’operazione di perquisizione presso il centro di accoglienza a Penta di Fisciano: nella camera da letto del gambiano, gli agenti hanno trovato sotto il materasso altra sostanza stupefacente in una busta in plastica annodata alla sommità con all’interno fiori ed infiorescenze vegetali. Le sostanze sono state sequestrate e analizzate dalla polizia scientifica del Commissariato di Battipaglia. Sequestrati, in totale, 0.8 grammi di hashish e 21,7 grammi di marijuana.

I provvedimenti

Per il gambiano C. S. 22enne richiedente asilo con permesso di soggiorno in scadenza, è stato presentato il foglio di via dal Comune di Battipaglia per 3 anni. L'uomo è stato anche denunciato per resistenza, durante le operazioni di fotosegnalamento.