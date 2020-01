Armi e spaccio: arrestato un cinquantenne a Scafati, il blitz

Carabinieri della Tenenza di Scafati in azione: è stato arrestato in flagranza di reato il cinquantenne scafatese M.C., già noto alle forze di polizia, responsabile dei reati di detenzione illecita di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata con il supporto dei Carabinieri Cinofili, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di circa otto grammi, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della droga, un fucile clandestino a canne mozze (modificato artigianalmente e perfettamente funzionante) comprensivo del munizionamento, e due riproduzioni di armi prive di tappo rosso, rispettivamente una pistola semi-automatica e di un revolver. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. E l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di rito direttissimo.