Spaccio ad Eboli, arrestato un 22enne: bloccato dopo una breve fuga

E' stato arrestato ad Eboli dai Carabinieri, in località Santa Cecilia, un 22enne marocchino, mentre tentava di disfarsi di alcune dosi di hashish. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato ammanettato e sottoposto ai domiciliari.

Il blitz

E.Y., pregiudicato, alla vista dei militari, impegnati ormai da giorni in una serrata attività di controlli anti-droga, ha tentato di disfarsi delle 16 dosi ed è stato anche trovato in possesso di circa 100 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e lui, dunque, è finito in manette.