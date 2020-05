Cocaina ed eroina per i giovani della movida: arrestato lo spacciatore, nei guai la complice

Sequestro di cocaina ed eroina destinata alla movida, a Salerno. Ieri sera, infatti, la Squadra Mobile ha tratto in arresto G.D.S. censurato, colto nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e eroina.

Il blitz

Nel corso di un servizio di appostamento nel centro cittadino di Salerno, gli agenti hanno notato un andirivieni di giovani, riconoscendo, poco dopo, il pregiudicato e una donna nota alle forze di polizia che, accortisi della presenza della Squadra Mobile, si sono allontanati frettolosamente. Bloccandoli, dunque, gli agenti hanno proceduto con le perquisizioni personali: l'uomo è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per 2,14 grammi complessivi e 15 dosi di eroina per 2,01 grammi complessivi, nonchè di 40 euro in banconote di vario taglio, guadagno dell’illecita attività. Durante la perquisizione il pusher ha anche tentato di disfarsi della sostanza gettandola a terra, mentre la donna negava ogni coinvolgimento. G.D.S. è stato pertanto arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, mentre la donna è stata denunciata, per aver concorso nel medesimo delitto.