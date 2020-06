Tenta di eludere i controlli: arrestato uno spacciatore a Battipaglia

E' stato arrestato a Battipaglia, uno spacciatore che ha tentato di eludere i controlli dei poliziotti del Commissariato, ieri mattina. E' finito in manette A.G., 41enne che, bordo della sua moto, alla vista degli agenti, ha provato ad evitare i controlli: ne è nato un inseguimento terminato nei pressi della zona litoranea del Comune di Battipaglia. La perquisizione ha consentito di rinvenire, celate all’interno di uno zaino, 5 confezioni di marijuana, dal peso complessivo di 187 grammi, nonché la somma di 1335 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, denaro frutto dell’illecito commercio della sostanza stupefacente.

Il blitz

Il successivo sopralluogo domiciliare ha portato alla scoperta di un fondo agricolo di pertinenza dell’abitazione, con una importante coltivazione di marijuana, costituita da circa 100 piante di grosse dimensioni, ben celate all’interno di una serra opportunamente predisposta ed organizzata per la essiccazione della sostanza. Ed in effetti, all’interno di un contenitore di plastica, sono stati scovati altri 216 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. Pertanto, A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Nei giorni precedenti, gli agenti avevano già avviato indagini concluse con il sequestro di altre due piantagioni di marijuana nel circondario di Battipaglia.

