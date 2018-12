Spaccio in Costiera: arrestato nella notte 24enne di Agerola

E' stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, la scorsa notte un 24enne originario di Agerola. A bloccarlo, i militari ad Amalfi che, come riporta Il Vescovado, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: il giovane è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana destinata allo spaccio, due bilancini di precisione e 600 euro in piccolo taglio.

Sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ora il 24enne resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.