Spaccio a Battipaglia, arrestato un pusher: la perquisizione

E' stato arrestato un altro spacciatore nel salernitano. La Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ieri, ha effettuato una perquisizione personale, veicolare e domiciliare a carico di A. R., 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

La scoperta

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato, all'interno della camera da letto, nella parte centrale dell'armadio, nascosti al di sotto dei capi di abbigliamento, 0,7 grammi di cocaina, 0,5 grammi di ecstasy ed un bilancino di precisione. La droga, sottoposta a sequestro, era già suddivisa in singole dosi pronte per essere spacciate. A.R., pertanto, è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della convalida da parte del GIP presso il Tribunale di Salerno.