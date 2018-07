Spaccio di coca e hashish a Capaccio: arrestati due fratelli

Spaccio nel salernitano: il personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha tratto in arresto due pusher di nazionalità marocchina.

Le indagini

Gli agenti, venuti a conoscenza che, a Capaccio, due extracomunitari avevano posto in essere un'attività di spaccio di hashish e cocaina, sono intervenuti presso un’abitazione, accertando la presenza di R. A. 38enne e di R. A. di 20enne, entrambi marocchini, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti. Le contestuali perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito ai poliziotti di trovare e sequestrare 500 euro e una busta nella quale erano stati nascosti 8 pezzi di hashish del peso di 32,4 grammi e 7 involucri di cocaina del peso di 4,5 grammi, così come accertato da personale della Polizia Scientifica.

L'arresto

Per tali motivi i due stranieri, fratelli tra loro, sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la loro abitazione, ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.