Spaccio di droga: arrestati due pusher a Capaccio e Montecorice

Nuovi arresti per droga nel Cilento. Nella giornata di ieri i carabinieri, su disposizione del tribunale di Salerno, ha eseguito due provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone, già finite in manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti

A Montecorice è finita nei guai una 46enne di nazionalità rumena, già arrestata nel 2016 quando venne sorpresa ad Agropoli con un ingente quantitativo di droga. La donna è stata raggiunta da un decreto di accompagnamento in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Salerno ed eseguito dai militari della Stazione di Perdifumo. A quest’ultima, a seguito di una recente sentenza, è stato sospeso il beneficio dell’affidamento in prova, a cui era sottoposta, dovendo scontare una condanna definitiva superiore ai 4 anni di reclusione. A Capaccio Paestum, invece, è finito in manette un 28enne pregiudicato, anche lui agli arresti domiciliari in quanto tratto in arresto nel gennaio del 2018 per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri dall’abitazione dove si trovava ristretto, violando, in tal modo, le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Entrambi sono stati rinchiusti nel carcere di Salerno.