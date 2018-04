Scovata una centrale per lo spaccio a Padula: arrestati due giovani

Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio nel salernitano: nella notte, a Padula, nell’ambito dei servizi di contrasto allo smercio di stupefacenti nel Vallo di Diano, i carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato due giovani, di 18 e 20 anni, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato sequestrato un fabbricato allestito a laboratorio di preparazione e ripartizione delle droghe.

Il blitz

I militari del Nucleo Operativo hanno fatto irruzione all’interno di un casolare abbandonato, sito nelle campagne limitrofe al centro abitato di Padula, in località Fiumicello, sorprendendo i due giovani, di cui uno incensurato e l’altro già noto alle forze dell’ordine, che, all’interno di quell'edificio semidiroccato, avevano allestito una “centrale” per la preparazione e la vendita al dettaglio delle sostanze psicotrope, trovando e sequestrando circa 140 grammi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino elettronico di precisione, un grinder-tritaerba (utilizzato per miscelare le droghe), 400 bustine in cellophane per il confezionamento singolo della sostanza, alcuni vassoi in acciaio per il taglio e 18 bustine di ketoprofene. I due, dunque, sono finiti agli arresti domiciliari.