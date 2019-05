Spaccio a Scafati, pusher 18enne cede marijuana in un centro commerciale

E' stato arrestato per spaccio di droga all’interno di un centro commerciale, a Scafati, uno studente 18enne trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Come riporta Il Mattino, i carabinieri di via Oberdan, per via dell'atteggiamento sospetto di due ragazzi intenti a scambiarsi qualcosa, hanno proceduto con i controlli, scovando droga e soldi.

Il controllo

Bloccati, dunque, sia il pusher sia il cliente, entrambi 18enni e incensurati: il primo aveva appena ceduto qualche bustina di marijuana al secondo, ricevendo soldi in cambio.

L'arresto

Nell'appartamento del pusher, durante la successiva perquisizione, i carabinieri hanno trovato un altro quantitativo della stessa sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato.