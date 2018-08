Spaccio in Cilento, coltivavano piante di canapa indica: due arresti

Carabinieri della Compagnia di Agropoli in azione, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in Cilento. Durante la notte, i militari di Ogliastro Cilento, dopo una attenta e prolungata attività di indagine, hanno sorpreso un 24enne e un 23enne del posto, intenti a coltivare 24 piante di canapa indica, trapiantate in vaso e occultate in un terreno incolto in località Terzerie.

La perquisizione

I militari, sorpresi i giovani, hanno poi eseguito le perquisizioni domiciliari trovando altri 20 grammi di marijuana e materiale per la coltivazione. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Salerno per le analisi quantitative e qualitative mentre gli arrestati, dopo le operazioni di fotosegnalamento, sono stati accompagnati presso il carcere di Vallo della Lucania, a disposizione di quella Autorità Giudiziaria. I controlli continuano.