Nascondeva la droga negli slip: arrestato 25enne a Capaccio

Un ragazzo di 25 anni di Ascea è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare di cocaina, nel comune di Capaccio.

I controlli

I carabinieri hanno sottoposto a perquisizione il giovane rinvenendo due involucri contenenti circa 12 grammi di stupefacente nascosto negli slip. Dopo gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel fine settimana i militari cilentani hanno segnalato alla Prefettura altri cinque giovani come assuntori di stupefacente perché trovati in possesso di cocaina.