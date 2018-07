Spaccio vicino alla stazione di Nocera Inferiore: arrestato 46enne

Un pregiudicato di 46 anni, V.S le sue iniziali, è stato bloccato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, dove era stata segnalata la presenza di persone dedite allo spaccio e al consumo di droga.

Il blitz

Gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito sia lui che la sua abitazione, insieme alle unità cinofile antidroga, dove hanno scoperto 50 grammi di hashish già suddiviso in “stecchette” pronte per lo spaccio, un sacchetto contenente 2 grammi di cocaina purissima, un involucro contenente tre “pietre” di “crack”, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, e 8 banconote false da 20 euro. Dopo gli esami al “Narcotest”, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora è rinchiuso nelle camere di sicurezza del Commissariato a disposizione della Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani.