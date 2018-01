Sorpreso con 4 grammi di cocaina a Pagani: denunciato pusher

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno bloccato e identificato un uomo di Pagani, che è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, confezionati in sedici dosi e pronti per essere immesse nelle piazze di spaccio dell’Agro nocerino sarnese. Il pusher, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.