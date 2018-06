Droga pagata con postepay tra Napoli e il Golfo di Policastro: sei arresti

Sei persone sono state arrestate stamattina dai carabinieri a Napoli e a Maratea (Potenza), al termine di un’indagine su un clan che aveva monopolizzato lo spaccio di droga, in particolare di cocaina, sulla costa tirrenica lucana. Delle persone arrestate, tre sono finite in carcere e tre ai domiciliari: sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Il giro di affari accertato dagli investigatori supera i centomila euro.

L’inchiesta

Le indagini, avviate lo scorso agosto dai carabinieri di Lagonegro, sono partite dalle verifiche eseguite su consistenti accrediti di denaro che A.D.A, da Maratea, eseguiva su carte di credito postepay (in pochi mesi e solo sulle carte individuate sono state scoperte operazioni per 108 mila euro), riconducibili ai napoletani F.T e A.G, persone vicine al clan malavitoso radicato a Fuorigrotta. Intercettazioni e video riprese hanno permesso di delineare una cerchia di abituali assuntori che, per acquistare la cocaina, facevano capo a A.D.A, il quale veniva aiutato da M. P, F. M, D. M., tutti residenti a Maratea. Numerosi i viaggi monitorati tra la Campania e la Basilicata con i corrieri che trasportavano cospicui quantitativi di droga e che provvedevano alle operazioni di “taglio” con mannitolo, alla suddivisione in dosi e alla successiva vendita.