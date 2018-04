Battipaglia: arrestati 3 giovani per spaccio di sostanze stupefacenti

Tre giovani battipagliesi sono stati arrestati dagli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia nell'ambito di attività investigative mirate al contrasto dello spaccio di droga.

L'arresto

Uno dei tre ragazzi, F.D. di 22 anni, era seguito da alcuni giorni dai poliziotti, perchè sospettato di spaccio di droga avendo percorso più volte la SS 19, in direzione Campagna, probabile località di rifornimento, fin quando, nella giornata di ieri, durante uno di quesi viaggi in compagia di altri due giovani G.D.D. di 19 anni e S.S. di 20 anni, gli uomini della Polizia di Stato gli hanno intimato l'alt. Il giovane, quindi, ha tentato la fuga accelerando repentinamente. Da lì è nato un breve inseguimento durante il quale, dall'automobile in fuga, sono stati lanciati due involucri. Dopo che la vettura è stata fermata ed i giovani sono stati perquisiti, sono stati recuperati i due involucri che contenevano circa 200g di hashish. I tre sono stati condotti presso le proprie abitazioni dove sono stati messi agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.