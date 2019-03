Spaccio di droga ad Albanella: due arresti, il blitz degli agenti

Sono stati arrestati dalla Polizia, ad Albanella, due uomini che avevano avviato una fiorente attività di spaccio presso un’abitazione. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ieri pomeriggio, hanno tratto in arresto D. C. 30enne, pregiudicato, e G. G. 49enne a sua volta con precedenti, in quanto accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il blitz

Notando un via vai di giovaninei pressi di un'abitazione, la Polizia è intervenuta: in casa e in possesso di entrambi gli indagati, sono stati trovati circa 14 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, oltre a un bilancino digitale ed un’ingente somma di denaro ritenuta il guadagno delle cessioni al dettaglio. Parte della droga era già confezionata in singole dosi. Pertanto i due venivano dichiarati in arresto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha ordinato che gli indagati, dopo le formalità di rito, venissero collocati presso le rispettive abitazioni, in regime dei domiciliari, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip del Tribunale di Salerno.