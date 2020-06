"Arsenale" in un borsone e materiale per lo spaccio di droga: nei guai 19enne di Montecorvino

E' stato sottoposto al controllo dei carabinieri, a Montecorvino Rovella e, a seguito di una perquisizione, è stato trovato nascosto in un borsone uno sfollagente di 45 centimetri, un tirapugni in certo, 10 coltelli a serramanico, 125 cartucce di diverso calibro, due bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionare droga.

La denuncia

Un vero e proprio arsenale, quello in dotazione di un diciannovenne incensurato, C. D., queste le iniziali, di Montecorvino Rovella. Il giovane è stato denunciato per detenzione illecita di armi e spaccio di droga.