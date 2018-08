Spacciava cocaina in casa: donna arrestata a Battipaglia

Senza sosta, la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a Battipaglia: gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, ieri sera, hanno tratto in arresto una donna del posto, G.S. di 33 anni, pregiudicata, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Gli agenti, dopo attenti servizi di appostamento presso l’abitazione della donna, hanno notato alcune persone che, dopo aver citofonato, si introducevano nell’edificio per poi uscirne dopi pochi minuti. Prontamente, i poliziotti hanno fermato un giovane, appena uscito dal portone, a poca distanza dall’edificio e, dopo un controllo, lo hanno trovato in possesso di una bustina di cellophane contenente una polverina bianca, risultata essere poi, dalle analisi del drug-test della Polizia Scientifica, cocaina. Immediata, la perquisizione domiciliare a carico della donna all’esito della quale è stato trovato e sottoposto a sequestro un bilancino elettronico di precisione, insieme alla dose di cocaina del peso di 0, grammi. Dopo le formalità di rito, pertanto la donna è stata tratta in arresto e trattenuta negli uffici della Questura, in attesa del successivo giudizio di convalida.