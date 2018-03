Spaccio a Salerno, arrestata una giovane sorpresa con 50 grammi di droga

Militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Salerno in azione: è stata tratta in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una ebolitana trentaduenne, già nota alle forze dell'ordine.

Il controllo

La donna, infatti, a seguito di un controllo in via del Tonnazzo, effettuato dai militari con l’ausilio di personale femminile, è stata trovata in possesso di oltre 50 grammi di hashish, già suddiviso in tre confezioni. La ragazza, pertanto, è stata tratta in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.