Droga ad Eboli: arrestati due spacciatori, il blitz della Polizia

Continuano senza sosta i controlli del Questore della Provincia di Salerno, intensificati nel periodo estivo, in concomitanza con l'aumento del flusso di turisti in particolare in litoranea. Nel pomeriggio di ieri, infatti, personale della Polizia di Stato appartenente al

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha tratto in arresto i cittadini marocchini J. R. 29enne e C. H. 28enne, entrambi in Italia senza fissa dimora, sprovvisti di documenti di riconoscimento e irregolari sul territorio nazionale.

Durante il servizio di vigilanza, sulla litoranea di Eboli, nei pressi di uno stabilimento balneare, i poliziotti hanno notato in lontananza la presenza di due individui di colore, appoggiati alla staccionata, che venivano avvicinati da un’auto. Uno dei due extracomunitari si è avvicinato alla portiera anteriore, lato conducente, e dopo aver conversato con il passeggero, si è rivolto all'amico che ha estratto dal suo portafogli un oggetto scuro di piccole dimensioni consegnandolo all’automobilista, il quale gli ha dato in cambio una banconota. La vettura, in tutta fretta, si è allontanata dal posto, ma i poliziotti l’hanno seguita fermandola dopo qualche chilometro, identificando i due uomini nell’abitacolo ed accertando che gli stessi avevano comperato hashish dai due marocchini, pagando 10 euro euro. Nella circostanza gli agenti hanno recuperato e sequestrato l’involucro contenete la sostanza stupefacente del peso di 0,80 grammi.

I poliziotti, quindi, si sono recati tempestivamente nel luogo dove i magrebini sostavano, bloccandoli e identificandoli. Entrambi sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerosi pezzi di hashish, per il peso complessivo di 8,6 grammi, oltre alla somma di denaro pari a 780 euro, sicuro provento dell’attività di spaccio. I due marocchini, pertanto, sono stati dichiarati in arresto perché accusati del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro e i due giovani acquirenti sono stati segnalati all'Autorità Prefettizia. I due arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno: infine, nei loro confronti è in corso da l'iter burocratico per la successiva espulsione dall'Italia.