Spaccio ad Eboli, arrestato un algerino: due giovani segnalati

E' stato tratto in arresto ieri, in località Santa Cecilia di Eboli, un cittadino di nazionalità algerina che, in via della Piana, è stato bloccato subito dopo aver ceduto alcune dosi di sostanza stupefacente a due giovani del posto.

La perquisizione

Grazie alla perquisizione personale dei carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e di circa 200 euro, guadagno di spaccio. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari.