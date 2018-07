Droga a Salerno, nascondeva 20 panetti di hashish: arrestato

E' finito nei guai, un salernitano: su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, gli Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare a suo carico, trovando 20 panetti di hashish per 2,350 chili complessivi. La droga era custodita all’interno di uno zaino.

L'arresto

Il detentore di 50 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida. L’uomo, nel 2015, era stato destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica di Malta per reati inerenti alla produzione, vendita ed acquisto di sostanze stupefacenti, per fatti commessi proprio a Malta nel 2012.