Sorpreso a spacciare droga a Salerno: arrestato 47enne

Un 47enne di Salerno, O.G le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina. Nella giornata di ieri, un poliziotto della Squadra Mobile, libero dal servizio, dopo aver notato la sua presenza e contemporaneamente uno strano movimento all’altezza di un bar di via Trento (quartiere Pastena), ha allertato i colleghi che, in pochi minuti, lo hanno raggiunto per iniziare un servizio di pedinamento.

Il blitz

Il 47enne, giunto in via Gian Vincenzo De Ruggiero, è stato avvicinato da un tossicodipendente già conosciuto, al quale ha consegnato due involucri di cellophane ricevendo in cambio una somma di denaro. A quel punto l'uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di 34 involucri di cui 13 contenenti eroina e 21 cocaina. Non solo, ma aveva anche 500 euro divise in banconote di vario taglio. La perquisizione, successivamente, è stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri involucri contenenti eroina e cocaina, due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato 22 grammi di eroina e 16 di cocaina. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.