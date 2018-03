Spaccio nell'Agro, sorpreso con droga e contanti: arrestato

Spaccio nell'Agro: laGuardia di Finanza ha colto in flagranza un uomo in possesso di denaro contante in banconote di piccolo taglio e 30 grammi di marijuana, pronta per essere immessa nelle piazze.

L'arresto

Il responsabile è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato sottoposto al regime cautelare dei domiciliari. Continuano, dunque, i controlli anti-droga delle Fiamme Gialle.