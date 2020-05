Nascondeva cocaina a casa sua: arrestata una spacciatrice a Capaccio

In azione, i carabinieri di Agropoli che hanno tratto in arresto una donna di 27 anni di Capaccio Paestum. La giovane, infatti, è stata beccata con sostanza stupefacente pronta per essere ceduta.

L'arresto

A casa sua, scovati 46 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, ed un bilancino di precisione. La 27enne è finita ai domiciliari.