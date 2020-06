A spasso con cocaina e un bastone: arrestato spacciatore salernitano

E' stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Salerno, un giovane pregiudicato salernitano per la cessione di sostanze stupefacenti e porto in luogo pubblico di oggetto atto ad offendere. Durante uno dei controlli degli agenti della sezione Volanti della Questura, infatti, una pattuglia ha sorpreso in una strada secondaria della zona collinare della città, due giovani "sospetti".

Il blitz

Gli agenti hanno quindi notato che i due si stavano scambiando dello stupefacente: in particolare, lo spacciatore, E.E. salernitano del 1986, stava cedendo una dose di cocaina all’altra persona individuata dagli agenti, anch’egli salernitano, M.W., del 1973. I due uomini, sorpresi dal controllo, hanno provato ad allontanarsi ma sono stati fermati ed identificati. I poliziotti hanno trovato indosso al giovane spacciatore altre dosi di stupefacente oltre a quella spacciata, in particolare trentuno confezioni tra eroina e cocaina nonché una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, guadagno dello spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il provvedimento

Sequestrati anche l’auto ed il cellulare del pusher e recuperata la dose di stupefacente in possesso dell’assuntore, che è stato segnalato alla Prefettura. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto nell’abitacolo della vettura dello spacciatore un bastone di legno di circa un metro di lunghezza. Il giovane pusher, gravato già da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato, infine, arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il materiale e la droga sequestrati.