Hashish in casa: salernitano arrestato per spaccio di droga

Nascondeva in casa due panetti di hascish, del peso complessivo di 160 grammi circa, ma non l'ha passata liscia. E' stato arrestato la mattina del 31 gennaio, dai carabinieri di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, S.E., classe 1966, pregiudicato del luogo.

La perquisizione

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato la droga. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni.