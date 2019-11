Spaccio a Scafati, droga nel vano ascensore: 61enne finisce nei guai

E' accusato di detenzione ai fini di spaccio un uomo di Scafati, di 61 anni, colto, lo scorso 11 settembre, con 38 grammi di cocaina circa, nascosta sotto i faretti del vano ascensore del condominio dove risiedeva. L'uomo, lo scorso marzo, era già stato arrestato insieme ad altre persone, a seguito di un'indagine anti-spaccio di droga, a Scafati.

Il fatto

Giorni prima, il figlio del 61enne era stato colto in possesso di stupefacente, così i carabinieri estesero la perquisizione anche in casa: tra un bracciolo e un cuscino del divano, scovarono 3 grammi di cocaina. Un secondo controllo, questa volta esterno, portò al sequestro di altri 33 grammi della stessa sostanza, nascosti all'interno di un ascensore. Ora, la procura di Nocera Inferiore ha disposto per lui il processo, con rito immediato.